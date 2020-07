'Naamswijziging en nieuwe truitjes mogelijk bij Ineos in Ronde van Frankrijk'

Ineos zal ook dit jaar opnieuw dé ploeg zijn om in de gaten te houden tijdens de Ronde van Frankrijk. Het team van Dave Brailsford won vorig jaar voor het eerst de Tour met Ineos op de truitjes. Het kan zijn dat de renners in de Tour weer een heel nieuw shirt zullen dragen.

Het bedrijf Ineos heeft immers zijn schouders gezet onder een project in de auto-industrie: de lancering van een nieuwe 4x4 SUV. Dit zou ook een impact kunnen hebben op de wielerploeg. Volgens Tuttobiciweb zou Ineos tijdens de Tour een naamwijziging zou ondergaan en met een nieuw shirt voor de dag zou komen.

Op die manier kan het dan extra publiciteit maken voor de wagen die in 2021 op de markt komt. Het zou wel gaan om een tijdelijke verandering. Lotto Soudal heeft zich in het verleden hier ook al aan gewaagd, door tijdens de Tour met de naam Lotto-FixAll op de proppen te komen.

NA DE WALVISSEN EEN AUTO?

Vanuit Ineos-hoek heeft men voorlopig nog niet gereageerd op de geruchten. In 2018, toen Sky nog hoofdsponsor was van de ploeg, droegen de renners van het team shirts met de afbeelding van walvissen op, om het probleem van plastiek in de oceaan aan te kaarten.