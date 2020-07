Ontknoping op Lagunas de Neila moet opvolger Ivan Sosa aanduiden: parcours Spaanse rittenkoers bekend

Eén van de eerstvolgende wielerafspraken is er op 28 juli. Dan zal het startschot gegeven worden voor de Ronde van Burgos, waar ook Deceuninck-Quick.Step naartoe trekt. Wie er in het verleden al was, krijgt met de traditionele scherprechter te maken.

Dat is ook dit jaar Lagunas de Neila. Op de flanken van deze klim zal de beslissing vallen in het algemen klassement, want daar ligt ook de aankomst van de laatste etappe. In de slotkilometers is er een stijgingspercentage rond de tien procent. Het begint allemaal vijf dagen eerder in Burgos zelf met een etappe naar Mirador del Castillo. Op 29/07 trekken de renners van Castrojeriz naar Villadiego. Daarna volgt met een af te leggen afstand van slechts 150 km de kortste rit, van Sargentes de la Lora naar Picon Blanco. OPNIEUW ZUIDERS GETINT PODIUM? Op 31 juli vertrekken de renners in Gumiel de Izan en komen ze aan in Roa de Duero. Deze rit biedt net als de tweede etappe een kans voor de klimmers. Nadien volgt op 1 augustus dus nog de slotrit van Covarrubias naar Lagunas de Neila. Vorig jaar won de Colombiaanse klimmer Ivan Sosa de Ronde van Burgos, voor Oscar Rodriguez en Richard Carapaz.