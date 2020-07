Sunweb speelt zijn Belgen uit: Benoot kopman in Tour, Van Wilder maakt mogelijk debuut in andere grote ronde

Bij Sunweb hebben ze enkele belangrijke knopen doorgehakt en wacht er Tiesj Benoot een belangrijke rol. In de Ronde van Frankrijk zal de ploeg volop de kaart trekken van onze landgenoot. Ilan Van Wilder, die andere Belg, staat op de long-list voor de Vuelta.

De meeste toppers onder de klassementsrenners in het internationale wielrennen zetten alles op de Tour en dus zien ze bij Sunweb een kans om hun slag te slaan in de Giro. Met Hamilton, Hindley, Kelderman en Oomen hopen ze ver te geraken in Italië. Ook Matthews rijdt overigens de Giro en doet dus geen gooi naar de groene puntentrui in de Tour.

Dat laat natuurlijk een opening in de Tour en daar zal de ploeg al zijn vertrouwen schenken aan Tiesj Benoot. Nadat hij overkwam van Lotto, maakte Benoot al indruk door een sterke Parijs-Nice te rijden. Benoot eindigde tweede in de Koers naar de Zon. Komen ook aan de start in de Tour: Søren Kragh Andersen, Arndt, Bol, Hirschi, Nieuwenhuis, Roche en Sütterlin.

De selectie voor de Vuelta is nog niet helemaal af, maar er is wel al een voorselectie gemaakt van twaalf renners. Ook Ilan Van Wilder staat daar op. Voor Van Wilder kan het dus zijn eerste Ronde van Spanje worden.