Waarschijnlijk geen wereldbeker mountainbike voor Mathieu van der Poel

Na de verdeling van enkele wildcards voor Italiaanse koersen heeft Mathieu van der Poel al een beter zicht op hoe zijn wielerjaar er nog precies zal uitzien. Een deelname aan Tirreno-Adriatico wenkt. Grote mountainbikewedstrijden zitten er wellicht niet in.

Het Nieuwsblad weet dat Van der Poel Tirreno-Adriatico, die van 7 tot 14 september op het programma staat, ziet als de ideale voorbereiding op de klassiekers en dat hij daardoor wellicht geen wereldbekerwedstrijden gaat rijden in het mountainbike.

De eerste manche van die wereldbeker staat op 6 september op het menu in Lenzerheide, één dag voor de start van de Tirreno-Adriatico dus. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Van der Poel zich daar aan waagt. De WB-manche in Les Gets (20/09) kan wel. Maar het is natuurlijk de vraag hoeveel zin dat heeft anderhalve week voor de start van de klassiekers op de weg.

OVERLAPPING

Het betekent dus dat Van der Poel wellicht geen grote mountainbikewedstrijden zal rijden, want hij past ook voor het WK wegens overlapping met Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Van der Poel en zijn team hadden nochtans de wens uitgesproken om aan zoveel mogelijk mountainbikewedstrijden mee te doen om een terugval in de ranking te vermijden, maar het is nog meer dan anders keuzes maken dit jaar.