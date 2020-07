Campenaerts traint nog 10u per week: "Schaam me bijna"

Voor Victor Campenaerts verloopt de voorbereiding op de herstart van het wielerseizoen heel apart. In plaats van lange, intensieve trainingen, spendeert hij de meeste tijd in zijn hoogtetent.

De hoogtetent van Campenaerts staat ingesteld op 4.700 meter hoogte, net niet even hoog als de top van de Mont Blanc. Het hele proces wordt mee in de gaten gehouden door hoogte-expert dokter Ruud van Thienen. Volgens Campenaerts moet je ook heel veel rusten als je in een hoogtetent zit. "Ik schaam me bijna, maar ik heb amper 10u getraind de voorbije week. Ik denk dat sommige wielertoeristen in het weekend meer trainen dan ik nu", reageert hij bij Sporza. "Veel renners hebben een hoogtetent, meer dan 50%. Maar de helft daarvan weet niet hoe ze er optimaal gebruik van kunnen maken", denkt de werelduurrecordhouder. Gelijk aan 400 km trainen Volgens Campenaerts en zijn dokter is het slapen op een hoogte van 4700 meter extreem bevorderlijk voor zijn lichaam en conditie. "Als je dezelfde kwaliteit wil halen door gewoon te trainen op 0m, moet je dagelijks 400 kilometer fietsen", klnkt het.