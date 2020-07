Geen Amerikaans kampioen wielrennen in 2020

USA Cycling heeft woensdag aangekondigd dat er dit jaar géén nationale kampioenschappen wielrennen gereden zullen worden. Die van het veldrijden in december zal wel doorgaan.

Terwijl Europa zich met mondjesmaat aan het verlossen is van het coronavirus en de curve stilletjes aan het uitdoven is, zijn ze in de Verenigde Staten nog lang niet verlost van COVID-19.

Daarom heeft USA Cycling de beslissing genomen om de nationale kampioenschappen wielrennen af te gelasten. "We hebben alternatieve data geprobeerd, in de hoop dat het coronavirus ingedijkt kon worden. Hebben alternatieve locaties gerzocht en ook naar strenge maatregelen", klinkt het bij de wielerfederatie.

Maar toch was maar één optie mogelijk: "Het werd na verloop van tijd duidelijk dat we de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en gaststeden niet konden verzekeren als wa een NK zouden organiseren", luidt het besluit.

BIj de mannen is Alex Howes de nationale kampioen op de weg, Ian Garrison in het tijdrijden. BIj de vrouwen zijn de titels in handen van Ruth Winder (weg) en Amber Neben (tijdrijden). Zij zullen de nationale trui een jaartje extra mogen dragen.