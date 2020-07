GP Vermarc Sport verricht tonnen werk: "Komen misschien wel in Guinness Book of Records"

Zondag staat in Rotselaar voor de eerste keer in maanden een koers op het programma met een degelijk aantal profs: De GP Vermarc Sport, georganiseerd door Marc Verbeeck als CEO van Vermarc Sport.

De vaandeldragers in Rotselaar zullen WorldTour-ploegen Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal zijn. De 168 renners in het peloton krijgen een parcours van 15 km voorgeschoteld. Het parcours is niet lukraak samengesteld, de ploegleiders van de twee Belgische WorldTour-ploegen hebben allebei hun fiat moeten geven.

"We rekenen op de wielerfan om met gezond verstand te komen kijken", zegt burgemeester van Rotselaar Jelle Wouters bij Sporza. "Het is aan hen om te laten zien dat het de goede keuze was van de overheid om koersen met publiek toe te laten."

Drie weken geleden kwam Vermarc Sport met de aankondiging dat ze een wedstrijd gingen organiseren. Nu staat alles op poten. "Er is vaak kritiek op ons, de politiek. Maar wat hier is gerealiseerd is fantastisch. Misschien komen we wel in het Guinness Book of Records met de sneltste organisatie ooit", lacht de brugemeesster.