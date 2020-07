Onderhandelingen met Froome en Van Avermaet maar Israël Start-Up Nation bindt andere Belg langer aan zich

Israël Start-Up Nation bruist van ambitie (en van het geld), maar toch krijgt Jenthe Biermans een contractverlenging van twee seizoenen.

Voor Biermans zelf is het een zeer goede zaak dat hij een contractverlenging krijgt bij de WorldTour-ploeg. "Dat ze me nu een nieuw contract geven tijdens deze moeilijke tijden, geeft aan dat ze in mij geloven", klinkt het bij Biermans.

De ploegmanager Kjell Carlström is ook tevreden met de contractverlenging van Biermans. "n het openingsweekend en tijdens Parijs-Nice stond hij er met een goede instelling en volledig in dienst van de teamdoelen. Misschien kan hij op een goede dag wel een degelijk resultaat rijden in de klassiekers."

Knechten, behalve in klassiekers

Dat ervaart Biermans zelf ook. De 24-jarige renner won nog geenenkele profkoers maar hoopt wel binnenkort een overwinning op zijn palmares te schrijven. "Ik wil me nog meer ontwikkelen in de klassiekers en uitgroeien tot een belangrijke renner voor de ploeg."