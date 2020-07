GP Vermarc zal starten met een minuut stilte voor de overleden Niels de Vriendt: "Het weekend moest een feest worden, maar het begon dramatisch"

Vandaag staat met de GP Vermarc de eerste profkoers sinds de heropstart van het wielrennen op het programma. Toch zal het geen groot feest worden en daar heeft de dood van Niels de Vriendt natuurlijk alles mee te maken.

De GP Vermarc in Rotselaar zal met een minuut stilte starten voor de overleden renner Niels de Vriendt. De eerste profkoers sinds de heropstart gaat dus wel gewoon door. Organisator Marc Verbeeck gaf meer uitleg in een interview bij Het Nieuwsblad.

"Het gaat door, maar met onze gedachten zijn we bij de familie van de Vriendt. Dit weekend had een groot feest moeten worden, maar het begon dramatisch. We zullen aan het peloton vragen om een minuut stilte te houden ter nagedachtenis."