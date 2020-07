Keisse bevrijd na contractverlenging, maar andere twijfels zijn er wel: "Corona steekt sneller dan verwacht de kop op"

Dat Lefevere erg correct was in de onderhandelingen, wist Iljo Keisse te vertellen over zijn contractverlenging voor aanvang van de GP Vermarc. Toch stond de Gentenaar met gemengde gevoelens aan de start. Hij beseft als geen ander dat corona nog niet weg is.

Net zoals eigenlijk al zijn collega's leeft Keisse ook enorm mee met de familie van Niels De Vriendt. In Rotselaar werd ook bij zijn overlijden stilgestaan. Al wacht de koers uiteindelijk op niemand. "Na de één minuut stilte zal er terug loeihard gekoerst worden zoals altijd", verkondigde Keisse voor de start.

TWEEMAAL GETEST

Keisse kijkt overigens nog altijd niet met een gerust gemoed naar de kalender. "Corona is nooit weggeweest, maar steekt sneller dan verwacht weer de kop op. Dat zorgt ook voor twijfels voor wat volgt." Bij Deceuninck-Quick.Step laten ze wel niets aan het toeval over. "We zijn al tweemaal getest geweest, iedereen is negatief. Het blijft altijd wel een beetje afwachten."

FIFTY-FIFTY

Het is een situatie waar je zelf niet alle controle over hebt. Het is ook een kwestie van erop te vertrouwen dat de anderen zich aan de afspraken houden. "Iemand die ziek is, kan hier niet komen koersen en zou dat hopelijk ook niet doen." Had Keisse gezien de omstandigheden zin om erin te vliegen of niet? "Het is fifty-fifty. Het is ook niet echt het ideale weer."

Gelukkig hoeft hij zich over zijn contractverlenging geen zorgen meer te maken. "Er waren geen koersen, dus heel veel vertrouwen kon je daar niet in hebben. Patrick heeft het wel op een correcte wijze afgehandeld. Er valt een druk van mijn schouders en ik kan nu ook op een andere manier gaan koersen."