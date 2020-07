Lauren Stephens haalt tweede virtuele Tourrit binnen bij de vrouwen

Lauren Stephens heeft deze namiddag de tweede virtuele tourrit bij de vrouwen gewonnen. Stephens was in de sprint sterker dan Joscelin Lowden en Erica Magnaldi. TeamTibco, de ploeg van Stephens, krijgt zo ook de gele trui.

Lauren Stephens reed samen met Joscelin Lowden, Erica Magnaldi, Cecilie Uttrup Ludwig en ploegmaat Kristen Faulkner naar de eindstreep. Magnaldi ging te vroeg aan, waardoor Stephens er nog over kon en de zege kon binnenhalen.

Erica Magnaldi moest uiteindelijk zelfs nog tevreden zijn met de derde plaats, want de tweede plaats was voor Joscelin Lowden. Aangezien Kristen Faulkner ook in de top 5 is geëindigd krijgt TeamTibco, de ploeg van Stephens en Faulkner, de gele trui.