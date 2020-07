Sénéchal bezorgt Deceuninck-Quick.Step na spannende driestrijd de GP Vermarc, Campenaerts derde

De tragische gebeurtenis in Wortegem-Petegem was het hopen dat op de GP Vermarc wel alles zou verlopen zoals men het voorzien had. De organisatie werd op de proef gesteld, maar de koers stond wel eindelijk nog eens centraal. Sénéchal zegevierde na een spannende finale.

Eerst scheidde zich een groep van meer dan twintig renners af die al snel het ruime sop wilden kiezen. Dat bleek echter niet de goede vlucht. Een volgende kopgroep die zich vormde bestond uit veertien renners. Na nog eens een schifting waren er nog zeven renners die voor in reden.

CAMPENAERTS DE GROTE MOTOR

De grote motor van deze groep was Victor Campenaerts. Hij kreeg De Bondt, Serry, Steels en Maes met zich mee. Jakobsen glipte mee in een achtervolgende groep. Dat groepje sloot even aan, maar moest al snel weer laten begaan. Belangrijk was natuurlijk ook dat in deze oefenkoers de coronamaatregelen werden gerespecteerd. Op de Panoramalaan werd op een gegeven geen publiek meer toegelaten.

Zo was het op de volgende helling toch goed doenbaar en kon er zonder zorgen uitgekeken worden naar wie deze wedstrijd zou winnen. De leiders kregen versterking, want onder meer Merlier, Sénéchal en Aerts konden de kloof dichten. Zo onstond er weer een ruime kopgroep. Wie nog in het peloton zat kon de zege ondertussen wel vergeten.

PECH VOOR VAN KESSEL

Uit die achttien renners wist een viertal de goede slag te slaan in de finale. Riesebeek was één van de bedrijvigste renners, samen met Campenaerts. Die twee zaten er dus bij en kregen het gezelschap van Sénéchal en Van Kessel. Hun voorsprong groeide snel richting de halve minuut. Van Kessel kreeg echter te maken met kettingproblemen, waarna er dus enkel een trio overbleef voorin.

Met hun drietjes gingen de leiders dus de laatste ronde in en ze mochten het voor de overwinning onder elkaar uitmaken. Sénéchal probeerde nog weg te glippen en pakte enkele seconden. Campenaerts en Riesebeek weerden zich, maar verloren toch terrein op de Fransman. Die soleerde zo naar winst, Riesebeek werd tweede, Campenaerts derde.De Bondt was de koning van de tussensprints in deze GP Vermarc.