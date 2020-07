Tim Merlier over het overlijden van de Vriendt: "Koers is na een kwartier geëindigd in een nachtmerrie"

De oefenkoers in Wortegem-Petegem had een groot feest moeten worden, maar het is om een vreselijke reden stopgezet. De jonge renner Niels de Vriendt is namelijk overleden na een hartstilstand.

Heel wat renners hebben ondertussen gereageerd op de gebeurtenissen. Ook Tim Merlier had een korte reactie klaar op zijn Instagram. "Wat een mooie dag had moeten worden, is na een kwartier koers geëindigd in een nachtmerrie", klinkt het. "Het was de juiste beslissing van de jury om de wedstrijd niet meer te hervatten. Ik wil mijn medeleven betuigen aan de vrienden en familie van de Vriendt. RIP, Niels!", aldus Merlier op zijn verhaal op Instagram.