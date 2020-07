Volgens Egan Bernal zijn er geen problemen tussen hem en Chris Froome: "We gaan samen voor de overwinning"

Egan Bernal heeft meer uitleg gegeven over zijn relatie met Chris Froome. Er leken wat problemen te zijn door de uitspraken van Bernal (hij zei dat geen kans op Tourwinst wilt weggooien), maar volgens de Colombiaan is alles tussen hem en Froome in orde.

Egan Bernal gaat vol voor een nieuwe eindoverwinning in de Tour de France. Toch lijkt hij vooral concurrentie te hebben binnen zijn eigen ploeg, want met Chris Froome en Geraint Thomas beschikt Team Ineos over drie kopmannen.

Er leken wat interne problemen te zijn, omdat ze alledrie voor eigen succes willen gaan, maar volgens Bernal is er niets aan de hand. "We zijn vrienden en we gaan samen voor de overwinning. Het belangrijkste is dat de ploeg wint", aldus de Colombiaan bij El Tiempo.