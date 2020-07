Europees kampioen tijdrijden bij de beloften kiest voor Uno-X

Uno-X heeft alweer een groot talent aan hun development team toegevoegd. De Deen Johan Price-Pejtersen komt over van ColoQuick.

In Alkmaar werd Price-Pejtersen vorig jaar nog Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, voor wereldkampioen Mikkel Berg.

"Ik ben super gelukkig met deze overstap. Ik vind het een logische keuze in mijn carrière. Ik ben naar hier gekomen om een betere en completere renner te worden. Ik kan goed tijdrijden, maar het is aan mij om de dingen te trainen waar ik niet goed in ben. Met enkel tijdrijden kom je er niet", liet Price-Petersen verstaan.