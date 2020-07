Ex-winnares van de Omloop maakt F1-triomf van vriend Valtteri Bottas live mee: "Geweldig om hem te kunnen steunen"

Haar overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad in 2013 is haar grootste succes op Belgische bodem tot dusver. In 2016 haalde Tiffany Cromwell nog eens het podium in de Omloop. Inmiddels toont de Australische wielrenster ook verregaande interesse in een andere sport.

In de Formule 1 met name. Het heeft er alles mee te maken dat ze de vriendin is van Valtteri Bottas. De twee vormen al een tijdje een koppel. De Mercedes-rijder reed zondag in de GP van Oostenrijk naar de overwinning en Cromwell kon dat vanop de eerste rij meemaken.

Dat het een unieke belevenis was voor Cromwell, bleek uit een post op Instagram. "Het was geweldig om aan zijn zijde te zijn en om hem te kunnen steunen, zoals hij mij steunt bij mijn trainingen en wedstrijden. Laat volgend weekend maar komen." Dan gaan de F1-piloten immers opnieuw racen in Oostenrijk.

Ondertussen is het ook uitkijken tot wat Cromwell in staat zal zijn in de loop van het wielerseizoen. De 31-jarige renster is bezig aan haar zesde seizoen bij Canyon SRAM. In 2014 werd ze vijfde op het WK. In 2010 en 2011 reed ze nog bij de Lotto Ladies.