Frans Kampioenschap officieel gered: nieuwe locatie moet wel een 'grote kampioen' opleveren

De Franse Kampioenschappen kunnen alsnog plaatsvinden in 2020. Om dat te verzekeren, moest er door de wielerfederatie wel snel gehandeld worden, nadat de gemeenteraad van Plumelec in juni stemde om de organisatie te weigeren.

Plots moest er dus op zoek gegaan worden naar de nieuwe locatie, maar de Franse federatie was goed voorbereid. Vrijwel onmiddellijk bleek dat er wellicht een andere plek binnen het departement van Morbihan gevonden zou worden waar het kampioenschap kon plaatsvinden.

Daar bestaat nu ook zekerheid over. Het Frans Kampioenschap zal doorgaan van 21 tot 23 augustus, in de gemeente Grand-Champ. Het kan niet anders of daar zal een grote kampoen gekroond worden. Zo zijn de verwachtingen meteen hooggespannen.

📅 Du 21 au 23 août prochains, la commune de Grand-Champ (Morbihan) accueillera les Championnats de France de cyclisme sur route 2020 !#GrandChamp2020 pic.twitter.com/chNYJun07y — FFC (@FFCyclisme) July 6, 2020

Er zal dus wel degelijk dit jaar nog een opvolger komen voor Warren Barguil, die zijn titel op 23 augustus kan verdedigen. Op 21 augustus staat de tijdrit bij de mannen op het programma.