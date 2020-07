Jonge Deen heeft contract verlengd bij Deceuninck - Quick-Step: "De ideale omgeving om mezelf te ontwikkelen"

Contractnieuws bij Deceuninck - Quick-Step. De jonge Deen Mikkel Honoré heeft namelijk zijn contract verlengd bij de Belgische ploeg tot 2021. De renner zelf is uiteraard zeer tevreden met het akkoord.

Mikkel Honoré rijdt sinds 2019 voor Deceuninck - Quick-Step. De Jonge Deen heeft nog geen wedstrijd kunnen winnen, maar de Belgische ploeg gelooft in hem. Daarom heeft hij zijn contract tot en met 2021 verlengd.

Honoré is zelf heel tevreden met de overeenkomst. "Het is de ideale omgeving om mezelf te ontwikkelen. Ik heb dan ook niet getwijfeld om een nieuw contract te tekenen. Mijn eerste jaar was geweldig", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.