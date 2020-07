Lars van der Haar is hersteld van het coronavirus

Dat wielrenners ook maar mensen zijn, is ons eens te meer duidelijk geworden. Daar kan ook Lars van der Haar over meespreken. Hij werd enkele maanden geleden immers getroffen door het coronavirus. Intussen gaat het wel weer goed met hem.

Van der Haar verklapte aan NOS dat bij hem in maart het coronavirus werd vastgesteld. Vervolgens is de Nederlandse veldrijder in totaal zes weken van de fiets gebleven. Sindsdien gaat het wel weer prima met zijn gezondheid.

Van der Haar laat oo nog weten onlangs opnieuw getest te zijn op het coronavirus en deze keer was de test ook negatief.