Oliver Naesen al zeker van Tourselectie en heeft kampioenschap op het oog waar hij meer kansen heeft dan op WK

Oliver Naesen heeft goed nieuws gekregen. Hoewel de definitieve selectie nog niet definitief naar buiten is gebracht, is Naesen al helemaal zeker van zijn plekje in de Tour. Als zijn ploeg nu hem nog naar het EK laat gaan, zijn zijn wensen helemaal ingewilligd.

Over deelname aan de Tour hoeft Naesen zich dus helemaal geen zorgen meer te maken. "Er is een tijdje terug een voorselectie van twaalf bekendgemaakt", vertelt de AG2R-renner aan Belga. "Daar zat ik bij, maar ik ben ook al zeker van een plek bij de laatste acht voor die Tour de France."

MEER VRIJHEID

Uitermate positief nieuws, want er liggen meer mogelijkheden voor hem dan in andere jaren. "Ik zal meer vrijheid krijgen dan de andere jaren. Uiteraard is het klassement belangrijk, zoals altijd in onze ploeg, maar ook ritwinst is een groot doel en dan hoop ik mijn kans te grijpen."

Een andere opportuniteit ziet Naesen in het EK. "Uiteraard zou ik het EK graag rijden. Ik denk dat ik meer kans maak op het EK dan het WK in Martigny. Ik moet nog overleggen met de ploeg en de bondscoach moet me ook selecteren natuurlijk."

PLANNING BEKIJKEN

Het is pas nog bekend gemaakt dat de EK-wegrit zal plaatsvinden op 26 augustus, in Plouay. Een plek waar Naesen al twee keer een overwinning mocht vieren. "Het komt wel dicht bij de Tour", is hij zich ook wel bewust van de opmerkelijke timing op de kalender. "We moeten eerst de planning nog eens bekijken."