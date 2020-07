Ervaren Oostenrijker heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation verlengd

Israel Start-Up Nation is druk bezig met enkele contractverleningen en nu heeft ook de Oostenrijk Matthias Brändle zijn contract bij de ploeg verlengd. Hij heeft een contract getekend voor twee extra seizoenen.

Matthias Brändle is vooral een zeer goede hardrijder en tijdrijder. In het verleden reed hij voor IAM Cycling en Trek-Segafredo en nu is hij aan zijn tweede seizoen bezig bij Israel Start-Up Nation. Volgens Wielerflits heeft de oostenrijker besloten om daar ook de komende twee seizoenen te rijden.

"Ik ben enorm gemotiveerd om te koersen en het is te danken aan de ploeg. Ik voel mij hier thuis en deze ploeg is als een familie voor mij", aldus Matthias Brändle. In het verleden werd Brändle onder meer al vijf keer nationaal kampioen tijdrijden.