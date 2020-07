Mathieu van der Poel zal wielerseizoen heropstarten met meerdaagse rittenwedstrijd in Roemenië

Heel wat rennes beginnen na enkele maanden terug op de fiets te kruipen voor de wielerwedstrijden en Mathieu van der Poel is één van hen. De Nederlander zal te zien zijn in de Sibiu Cycling Tour.

De Sibiu Cycling Tour is een meerdaagse rittenwedstrijd in Roemenië. De start zal op 23 juli zijn en het zou gaan om 4 etappes. Normaal is deze rittenwedstrijd niet zo populair, maar door de coronacrisis en het wegvallen van enkele belangrijke koersen, zullen er toch enkele sterke renners aan de start staan.

Volgens Wielerflits zou Mathieu van der Poel daar bijvoorbeeld Pascal Ackermann van BORA-hansgrohe tegenkomen. Ook Israel Start-Up Nation zal daar aan de start verschijnen. van der Poel rijdt deze wedstrijd als voorbereiding op enkele Italiaanse wedstrijden zoals de Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.