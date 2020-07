Stijn Vandenbergh is niet zeker of hij zijn volledig programma zal kunnen afwerken door het coronavirus: "Er zijn opnieuw opflakkeringen in Spanje en Italië, dus ik vrees dat het nipt zal worden"

Het wielerseizoen komt opnieuw op gang, maar er zijn renners die daar hun twijfels bij hebben. Zo ook Stijn Vandenbergh, want de Belg is niet zeker of hij zijn volledig programma zal kunnen afwerken door het virus.

Volgens Vandenbergh zal de heropstart moeilijk zijn. "Het wordt gevaarlijk als vooraan in het peloton iemand hoest of spuwt. Ik ben ook niet zeker of ik mijn volledig programma ga kunnen afwerken", legt Vandenbergh uit bij VTM Nieuws.

De Belgische renner van AG2R La Mondiale zal namelijk enkele wedstrijden in Italië moeten afwerken. "Net zoals in Spanje, zijn er ook in Italië opflakkeringen. We moeten daar over een maand rijden, dus het zal nipt worden", aldus Vandenbergh.