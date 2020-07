UCI ontslaat voormalig profrenner na debacle rond mechanische doping

Na zijn jaren als actief wielrenner bij het Franse AG2R volgde een nieuwe uitdaging in de koers voor Jean-Christophe Péraud: een paar jaar geleden werd hij aangesteld als technisch manager door de UCI. Die functie voert hij nu niet langer uit.

L'Équipe meldt dat Péraud niet meer werkt voor de UCI. De officiële bevestiging van de UCI is er nog niet gekomen, maar Péraud zelf ontkent het niet. Péraud had als taak het bestrijden van mechanische doping. Reden voor zijn ontslag is dat zijn missie ten einde is.

Ziet hij dat zelf ook zo? "Ja en neen. Ja, omdat ik besef dat er geen sprake is van mechanisch valsspelen op het hoogste niveau. Neen, omdat de UCI er niet is in geslaagd om het publiek te garanderen dat deze manier van valsspelen niet bestaat. Er is niets moeilijker dan te bewijzen dat iets niet bestaat en er is nog twijfel in de hoofden van de mensen."

VERKIEZINGSBELOFTE

Onlangs werd een grootschalig politieonderzoek afgerond zonder gevolg wegens gebrek aan bewijs van mechanische doping. Nochtans had David Lappartient tijdens de voorzittersverkiezing van de strijd tegen mechanische doping een grote verkiezingsbelofte gemaakt.