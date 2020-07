Ben Hermans heeft gevraagd om de Tour niet te moeten rijden: "Sociaal isolement onderbelicht" en "Surrogaateditie"

Geen Ronde van Frankrijk dit jaar voor Ben Hermans. Tenminste, niet als het aan hem zelf ligt. Wielrenners die zelf opteren om uit de Tour weg te blijven zijn er nochtans niet te veel, zeker dit jaar niet. Hermans vreest het sociale isolement.

Hermans vertelt aan Het Nieuwsblad dat er wellicht geen Tourdeelname volgt voor hem. "Op mijn vraag. Het is 99 procent zeker dat ik geen Tour rij. Alle inspanningen van ASO ten spijt geloof ik niet in een volwaardige Tour dit jaar. Het wordt een soort surrogaateditie – zoals Parijs-Nice in maart – en daar pas ik voor."

Bepaalde regels van de UCI deden de twijfels rijzen. "Onlangs kreeg ik een dertien bladzijden dik document van onze ploeg in handen, vol met restricties die de UCI de teams oplegt. Die nota heeft me aan het denken gezet. Het sociale isolement waarin renners gaan terechtkomen, zal niet te onderschatten zijn."

7 OF 8 WEKEN ZONDER JE NAASTEN

Hermans maakt alvast de rekening. "Tel maar uit: een hoogtestage voorafgaand aan de Tour, drie weken van huis. Eenmaal thuis, mag je niemand zien, behalve je gezinsleden. Tijdens zo’n Tour ben je al gauw vier weken van huis, waarbij je strikt binnen de bubbel van je ploeg blijft. Bezoek van het thuisfront is uit den boze. Als je dat alles samentelt, heb je je naasten zeven à acht weken niet of nauwelijks gezien."

En dat is nog niet alles. "Bovendien moet je tijdens die thuisquarantaine twee moleculaire opsporingstesten (PCR) laten uitvoeren. Afspraken die je zelf moet vastleggen en die telkens 50 euro kosten. Diezelfde test moet je tijdens een grote ronde nogmaals iedere week ondergaan, op de rustdag bijvoorbeeld."

VROEGER KLOP DAN ANDERS

Hermans voorspelt verrassende wendingen tijdens de Tour. "De factor sociaal isolement is onderbelicht gebleven. Het is nochtans bekend dat prestaties heel afhankelijk zijn van de mentale toestand van de renner. Zij die gevoelig zijn voor sociale contacten, gaan nog slikken. Doordat je meer geïsoleerd dan anders die grote ronde ingaat, gaan sommigen vroeger een klop krijgen."