Britten en Nederlanders jaloers op oefenkoersen in België: "Voor de jeugd uitermate nuttig"

Terwijl in het in het buitenland nog vaak stilligt, is het in België dus al een koersmaand. Vorig weekend waren de profs aan zet, maar ook de jeugd krijgt de komende periode volop kansen. Met name in Nederland en het VK zouden ze zo'n oefenkoersen ook wel zien zitten.

"Voor de jeugd zijn deze oefen­koersen uitermate nuttig. Veel landen zijn ook jaloers op ons. Bij mijn weten zijn we het enige land waar momenteel wedstrijden worden georganiseerd", zegt technisch directeur Frederik Broché van Belgian Cycling in Gazet van Antwerpen. "De Britse federatie heeft al ­laten weten dat ze, zodra het is toegelaten, met haar jongeren naar België wil afzakken om aan ­wedstrijden deel te nemen."

Over Het Kanaal moeten ze het voorlopig zonder zulke koersen stellen en dat geldt eigenlijk ook voor Nederland. "Er worden wel trainings­wedstrijdjes gereden, maar dat is toch van een ander niveau. In Nederland moet je specifiek toelating hebben van de overheid en die blijft voorzichtig", vertelt Thorwald Veneberg van de KNWU het verhaal van onze noorderburen.

BEGRIP OPBRENGEN

Hun jeugdrenners missen dus zeker de koersen. "Of het jammer is dat Nederlanders niet mogen deelnemen aan de Belgische oefenkoersen? Het kadert in de maatregelen die landen nemen in de strijd tegen corona en daarvoor moet je ­begrip opbrengen."

VOORDEEL

De vraag is ook of de renners uit die oefenkoersen straks een voordeel hebben in de officiële wedstrijden. "Zij gaan toch een streepje voor hebben", denkt Kurt Van De Wouwer van de opleidingsploeg van Lotto Soudal. "Misschien wel, maar dat mag je zeker niet overroepen", nuanceert Frederik Broché.