Hoe Oostenrijk plots dé place to be is voor wielerstage Jumbo-Visma en andere teams

Of het nu Jumbo-Visma is, Bora-Hansgrohe of Sunweb: al deze ploegen trekken naar Oostenrijk voor hun stage. En dus niet naar de Dolomieten en de Teide. Bij Jumbo-Visma en Sunweb weten ze dan ook exact welke troeven Oostenrijk te bieden heeft.

Ten eerste kan er zowel bergop als in het dal getraind worden. Voorts zijn bij een stage ook de faciliteiten van belang. "Er zijn veel goeie hotels dankzij de skisport", haalt Ard Bierens, woordvoerder van Jumbo-Visma, aan in HLN. "En in de zomer is er volop plaats."

Door de coronacrisis is het nog een aantrekkelijkere bestemming geworden. "We hebben voor Oostenrijk gekozen omwille van de centrale ligging in Europa", legt Peter Reef van Sunweb uit. "Dat maakt dat de renners met de wagen kunnen rijden, wat veiliger is dan vliegen in deze tijden."

SPONSORING

Elk van deze ploegen kan ook rekenen op een vorm van sponsoring om hun stage door te brengen. "Zillertal Arena betaalt ons verblijf en ons eten om op die manier hun regio in de kijker te zetten", bekent Bierens. "Dat is heel fijn, maar de kans is reëel dat wwe anders ook voor Oostenrijk hadden gekozen: een deel van de ploeg is er de voorbije jaren al een aantal keer op stage geweest in de zomer."