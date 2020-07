Remco Evenepoel kiest voor slechts één wedstrijd op het EK: "Ik moet op langere termijn denken"

Nu het EK wielrennen een vaste datum heeft gekregen, kan Remco Evenepoel ook meer duidelijkheid scheppen over zijn plannen op dat kampioenschap. Alles staat in het teken van de tijdrit. Evenepoel gaat niet deelnemen aan de wegrit.

Het is nochtans niet zo dat Evenepoel daar geen zin in heeft. "Maar ik moet op langere termijn denken", geeft de jongeman uit Schepdaal aan in Het Laatste Nieuws. "Aan het WK en mijn Giro-debuut, later dit seizoen. Het wordt nog zwaar genoeg."

Evenepoel heeft het schema van het EK bekeken en zijn keuze gemaakt. "De EK-tijdrit en -wegrit volgen elkaar iets te snel op. Dus beperk ik me louter tot de tijdrit." Dat zijn ambitie in het tijdrijden ligt, is uiteraard logisch. Evenepoel werd vorig jaar in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden en kan in Plouay dus zijn titel verdedigen.