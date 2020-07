Ronny De Witte won twee etappes in de Tour de France: "Hij begon een ronde te vroeg al met juichen, dus fietsten we hem makkelijk voorbij"

Tijdens de aflvering van Vive la Vie ging Maarten Vangramberen deze keer op bezoek bij Ronald 'Ronny' De Witte, die ooit twee etappes won in de tour.

De Witte slaagde er in 1974 en 1975 in om een etappe te winnen in de Tour de France. De Witte reed destijds voor Peugeot.

"Het was beide keren erg nipt, met de hete adem van het peloton in de nek. In 1974 had ik slechts 50 meter over. En ook in 1975 kon ik het maar net halen met een sprint", haalt De Witte herinneringen op.

"Daar heb ik wel wat geluk gehad. De Italiaan Santambrogio begon een ronde te vroeg al aan de spurt. Hij bleef maar spurten en stak dan zijn handen in de lucht. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was. Hij zal zijn roadbook niet goed gelezen hebben en dus reden we hem makkelijk voorbij. In de ronde later haalde ik het met de sprint."

In tegenstelling tot de Tour houdt De Witte aan de Giro er een nare herinnering op na. "Ik ging over de finishlijn rijden, waar zoals gewoonlijk alle camera's klaarstaan. Maar die gaan altijd tijdig weg. Ook toen waren alle cameramannen uit de weg gegaan, maar één genodigde bleef staan. Ik reed er pardoes op."

"Ik moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis en kon door één oog niets meer zien door de hechtingen. De dag nadien zei mijn ploegleider dat ik best niet zou rijden. Ik ben die etappe toch gestart.