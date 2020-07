Tim Declercq en Deceuninck-Quickstep kondigen twee keer goed nieuws aan in een week tijd

Declercq is namelijk papa geworden van dochtertje Marilou Declercq. Het is het eerste kind voor Declercq.

Meer goed nieuws kwam er eerder, nadat Declercq weer fit genoeg was om op de fiets te kruipen. De meesterknecht sukkelde met prostatitis vorige week, maar is daar dus van hersteld.

.@Tim_Declercq is back on his bike after suffering from prostatitis last week, the reason he couldn’t start GP Vermarc 💪



That’s the second great news for “El Tractor”, after he and his wife Tracey became the parents of a beautiful baby girl, named Marilou 😊 pic.twitter.com/2LIf0yWcPe