Cancellara neemt opnieuw actieve rol op in de koers als mentor van talenten

Op het organiseren van bepaalde wielerevents na was Fabian Cancellara na het einde van zijn eigen carrière als wielrenner niet meer actief betrokken bij de koers. Daar komt nu verandering in. Cancellara gaat aan de slag als begeleider bij Swiss Racing Academy.

Dat is een opleidingsploeg die in 2018 werd opgericht en meedoet aan wedstrijden in de UCI Europe Tour. Het doel van het team is dus om jonge Zwitserse talenten verder op te leiden en hun te begeleiden bij de volgende stappen in hun professioneel en persoonlijk leven.

Daarbij komt de ervaring van iemand als Fabian Cancellara, die zowat alles heeft meegemaakt in het wielrennen, zeker van pas. Swiss Racing Academy kondigt aan dat het voortaan op Cancellara een beroep kan doen als mentor binnen het team.