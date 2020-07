Op Sunweb-stage weggestuurde renner kan altijd voor shampoo bij Alpecin terecht: "We sturen het gratis op"

Storer werd op stage bij zijn ploeg Sunweb weggestuurd omdat hij een fles shampoo was gaan kopen. Dat wist WielerFlits te melden. Door die shampoo te kopen verbrak de Australiër immers de interne coronarichtlijnen. Toch is de zijn vertrek op stage geen straf, benadrukte Sunweb. Het is puur uit voorzorg, voor de gezondheid van iedereen.

In ieder geval zijn ze bij Alpecin-Fenix mee met het verhaal. "Als je een WorldTour-renner of WorldTour-ploeg bent en shampoo, haargel of antibacteriële handgel nodig hebt, we zullen u steunen. We zullen het gratis opsturen. Contacteer ons gewoon."

These are crazy times, causing dificult situations for everybody involved. If you are a worldtour/pro conti cyclist or team and in need of shampoo, hairliquid or antibacterial handgel we will support and send this for free. Just contact us under support@alpecinprocycling.com pic.twitter.com/rfuUNqEpuE