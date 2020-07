15 juli 2018: Remco Evenepoel decimeert de tegenstand op EK

Exact twee jaar geleden deed Remco Evenepoel de wielerwereld de ogen uitwrijven. Op het EK bij de junioren in Tsjechië rijdt Evenepoel vanaf kilometerpaal 4 weg van het peloton, 105 kilometer later kwam hij solo aan met bijna 10 minuten voorsprong.

In 2018 had men al eens gewag gemaakt van een fantastisch wielertalent bij de junioren: de ex-Anderlechtvoetballer Remco Evenepoel. Waar hij aan de start stond, kwam hij als eerste over de finish. Een fenomeen uit Schepdaal. Wielerminnend Vlaanderen koesterde de hoop dat Evenepoel misschien wel de volgende Eddy Merckx kon zijn, of toch op zijn minst de volgende winnaar in een grote ronde.

Op 13 juli werd Evenepoel Europees kampioen tijdrijden met 24 seconden voorsprong op landgenoot Ilan Van Wilder. Maar het echte huzarenstukje kwam zondag 15 juli pas.

1 minuut verder weg gereden per 10 kilometer

Evenepoel had zin de wegwedstrijd, een race van zo'n 110 kilometer. Na 4 kilometer testte hij de benen door in de aanval te trekken. Tot zijn verbazing ondernam niemand een tegenaanval. Als grote favoriet laat je je dan normaal gezien terug uitzakken, maar Evenepoel niet. Hij had wel zin in een avontuurtje.

En zo geschiedde: na een solo van meer dan 100 kilometer wint Evenepoel niet alleen het EK tijdrijen, maar ook het EK op de weg. Het peloton wou wel, maar kon niets doen aan de suprematie van de Belg. 9 minuten en 44 seconden later komt de Zwitser Alexandre Balmer als tweede over de streep. De tegenstand kleineren heet zoiets.