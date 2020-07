'De Gorilla' wordt 38, wist u dit (nog)?

André Greipel is op 16 juli 38 jaar geworden. Een mooie leeftijd, maar de Duitse denkt nog niet aan stoppen. Hij heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation onlangs zelfs nog verlengd tot 2022. Hij zal dus doorgaan tot zijn 40e.

Meeste zeges van het huidige peloton

Greipel is geen Eddy Merckx die 525 overwinningen behaalde in zijn carrière. Maar de Duitser is wel de renner met de meeste overwinningen van het huidige peloton. Met 156 overwinningen gaat hij Mark Cavendish (14) voor. Op de derde plaats staat geen spriner, wel ex-wereldkampioen Alejandro Valverde(126).

22 zeges in grote rondes

Greipel staat voor Cavendish in het zegeklassement, maar niet in het rondeklassement. Van alle nog actieve renners, staat Greipel op de tweede plaats met 22 ritoverwinningen in grote rondes (7 Giro, 11 Tour, 4 Vuelta). Cavendish staat op een indrukwekkende eerste plaats met 54 overwinningen (19 Giro, 30 Tour, 5 Vuelta).

Ploegmaat van Ullrich (en Cavendish)

Greipel begon als renner bij Team Wiesenhoff. Maar zijn carrière werd pas echt gelanceerd toen hij in 2006 voor T-Mobile tekende. Wie nog in die ploeg zat, was onder meer Jan Ullrich. Ook Mark Cavendish begon vanaf augustus als stagiair bij T-Mobile.

Vooral bij HTC-Columbia kwam de tandem Greipel-Cavendish naar boven. De Brit en de Duitser kwamen echter niet goed overeen waardoor Greipel in 2011 overstapte naar Lotto-Soudal. Cavendish zou nog een jaar blijven met John Degenkolb ditmaal als Duitse sprinter.

'De Gorilla'

Dat de bijnaam André Greipel 'De Gorilla' is, nemen we voor waar aan. Als de Duitse sprintbom zich rechtzet na een spurtoverwinning, weten we ook waarom. De brede borstkast van Greipel doet hem zeker opvallen tegenover sommige andere tengere sprinters.

Greipel kreeg zijn bijnaam door de Tour Down Under van 2008 te winnen. Hij won er 4 etappes en kaapte dus ook de eindoverwinning weg.