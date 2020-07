Ronde van Wallonië heeft nieuwe aankomstplaats gevonden voor eerste etappe

De Ronde van Wallonië heeft een nieuwe aankomstplaats gevonden voor de eerste etappe. Het kon niet meer doorgaan in Ath en daarom is er beslist om de wedstrijd te laten eindigen in Templeuve.

De Ronde van Wallonië kende al heel wat problemen met de organisatie. Zo kan de eerste rit niet eindigen in Ath en de tweede etappe kunnen ze niet starten in Tubeke. Voor het eerste probleem hebben ze echter al een oplossing gevonden. Volgens Het Nieuwsblad is er namelijk beslist om de eerste etappe te laten eindigen in Templeuve. Er moet nog wel naar een nieuwe startplaats gezocht worden voor de tweede etappe.