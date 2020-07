UCI zet krijtlijnen uit maar ploegen zelf verantwoordelijk voor (verplicht) testen én bekostiging

Renners zullen drie dagen voor een wedstrijd nergens meer naartoe mogen gaan. In de laatste week voor de wedstrijd zullen de renners tweemaal getest worden. Na de laatste test, moeten de renners thuis blijven. Dat staat in de coronarichtlijnen van de UCI, al zijn er nog wel bedenkingen.

De UCI verplicht de ploegen om hun renners tweemaal te testen voor een koers. Een eerste keer 6 dagen voor de wedstrijd, een tweede keer 3 dagen ervoor. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de ploegen.

Omdat er nog zoveel niet gecoördineerd is, weet Philip Jansen (ploegdokter Deceuninck-Quick.Step) dat elke dokter van een WorldTour-ploeg nu druk op zoek naar labo's in Europa die snel en betrouwbaar werken. "Want in sommige landen heb je nog altijd een wachttijd van 7 dagen na een coronatest", zegt Jansen bij Het Nieuwsblad.

Hoge kostprijs

En de UCI schuift ook de hete aardappel van de kosten voor zo'n test door naar de ploegen. "Een test kost 40 euro, de shipping naar de labo's nog eens 50 euro. Reken maar eens uit hoe duur het dan wordt", maakt Jansen de kanttekening.

In de grote rondes zullen de renners getest worden tijdens de rustdagen. Dat gebeurt wél op kosten van de koersorganisatie.