Vertrouwen binnen ploeg is groot in eigenaar Ryan: "Toekomst Mitchelton tot 2022 verzekerd"

BIj Mitchelton-Scott hebben ze veel vertrouwen in eigenaar Gerry Ryan. Ploegleider Matt White is ervan overtuigd dat de toekomst van de ploeg nog minstens 2 jaar verzekerd is dankzij het woord van Ryan.

In de podcast van het Australische SBS geeft White meer uitleg over de toestand van het team en de transfersoap met de Manuela Fundacion. "Het was een bewogen periode. We wisten niets van de organisatie en niets van hun boegbeeld Huertas", blikt White terug. Na het afspringen van de deal werd algemeen manager Shayne Bannan ontslagen. Bannan speelde een grote rol bij de onderhandelingen en moest dus de tol betalen van de vreemde periode. "Het was ook voor ons verwarrend. Maar de woorden van eigenaar Ryan deden de rust terugkeren", zegt White. "Iedereen bij ons, jong en oud, weet dat iets gebeurt als Ryan het zegt. Hij zei dat de ploeg nog 2 jaar een toekomst heeft en dan zal het ook zo zijn", klinkt het vastberaden.