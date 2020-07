Mathieu van der Poel begrijpt beslissing om Sibiu Tour over te slaan, maar vindt het wel jammer

Geen Sibiu Tour voor Mathieu van der Poel en dus moet de Nederlander er meteen invliegen tijdens de Strade Bianchi.

Door de plotse toename van het aantal besmettingen in Roemenië, behoort het land plots tot de oranje zone en dreigt zelfs de rode zone. Alpécin-Fenix heeft dan ook besloten dat van der Poel niet zal deelnemen aan de Sibiu Tour.

"Wat betekent dat er een verhoogde waakzaamheid en zelfquarantaine (14 dagen) sterk wordt aangeraden. Door de nog steeds oplopende cijfers in Roemenië is een mogelijke reklassering van het land als ‘rode zone’ en bijgevolg verplichte quarantaine niet uitgesloten. Daarom heeft Alpecin-Fenix in samenspraak met haar medische staf beslist om niet af te reizen naar de Sibiu Cycling Tour (23-26 juli)", vertelt het in een persbericht.

"Jammer, maar een volledig terechte beslissing", noemt van der Poel het zelf. Dat betekent wel dat hij er meteen zal moeten staan in de Strade Bianchi. Al bewees van der Poel eerder al niet veel nodig te hebben.