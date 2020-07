Mogen we door uitstel hopen op nog een sterkere oogst op Spelen? "Dat kan een voordeel zijn, ook voor Evenepoel"

Met een talent als Evenepoel in de rangen mag het uitstel van de Olympische Spelen geen negatieve gevolgen hebben voor de medaillekansen van België. Die mening is ook bondscoach Rik Verbrugghe toegedaan. Die gaat zelf enkel nog over meer informatie beschikken.

Indien de Spelen dit jaar waren doorgegaan, had Wout van Aert bijvoorbeeld vooraf niet veel tijdritten kunnen rijden. Hij krijgt de kans om die volgend jaar nu wel in te plannen. Wat betekent: meer referentiepunten voor de bondscoach. Verbrugghe ziet het uitstel dus wel positief uitpakken voor de Belgen. "Dat kan een voordeel zijn, ook voor Evenepoel. Hij is dan toch ook weer een jaartje sterker. We hebben ook nog altijd Campenaerts. We hebben vier tijdrijders die in aanmerking komen. Plaats Lampaert daar ook nog maar bij." LUXEPOSITIE Als bondscoach ziet Verbrugghe dus niet meteen in een slechte positie met het oog op de tijdrit op de Spelen, gezien de sterke renners waar hij uit kan kiezen. "Dat is een extreme luxe om uit te putten, zeker voor een land als België. Niet vergeten dat er maar twee tijdrijders mee mogen."