Movistar mét Valverde en Mas bezig aan hoogtestage en zonder Roelandts

Alejandro Valverde en Movistar zijn in de Pyreneeën bezig aan een hoogtestage die het team klaar moet stomen voor de rest van het seizoen. Al is het zeker niet de hele ploeg die op stage is. Elf renners zijn mee, de meesten van hen moeten straks schitteren in het rondewerk.

De drie kopmannen voor de grote ronden zijn er uiteraard wel bij. Dat zijn Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler. Zij worden vergezeld door Davide Villella, Imanol Erviti, Dario Cataldo, José Joaquín Rojas, Antonio Pedrero, Lluís Mas, Nelson Oliveira en Carlos Verona. Deze renners vormen samen een bubbel van elf personen. Zij zullen ook samen blijven tot juist voor de Ronde van Burgos. Deze korte rittenkoers, die duurt van 28 juli tot 1 augustus, is de eerstvolgende wielerafspraak voor Movistar. Geen Jürgen Roelandts dus op stage. Onze landgenoot had nog gevraagd of hij niet mee moest, maar de ploegleiding van Movistar vond dat niet nodig. Dat verklapte hij iets meer dan twee weken geleden. Roelandts mag individueel toeleven naar de Tour. De vrouwenploeg van Movistar is met negen rensters op stage in Pamplona.