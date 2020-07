'Vive le Vélo' blijft dit jaar in eigen land: "Wielerliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken"

De berichtgeving op de Vlaamse televisie over de Tour zal er dit jaar ook een pak anders uitzien. Zo is men al heel wat jaren gewend om 's avonds naar de talkshow 'Vive le Vélo' van Karl Vannieuwkerke te kijken, die dan op één of andere Franse locatie zit. Dit jaar blijft hij in eigen land.

De VRT besliste eerder al om commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer in eigen land te houden. Dat zal dus ook gelden voor Karl Vannieuwkerke. "Iedere dag nieuwe gasten overbrengen naar 21 verschillende locaties in Frankrijk, dat is zo goed als onmogelijk. Onverantwoord, bovendien. Je kan daar niet met je bezoekers gaan rondlopen in het circus van de Ronde", vertelt Vannieuwkerke in GvA.

GEEN FLAUW AFKOOKSEL

Er is vooral de uitdaging om de kwaliteit van het programma even hoog te houden. "Je wil ook geen afkooksel brengen van wat de kijker gewend is. Dan moet je je de vraag stellen waarom je nog naar Frankrijk zou gaan. Maar wielerliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken. Vive le vélo blijft een talkshow over de Ronde van Frankrijk."

Alleen dan eentje vanop Belgische locaties in plaats van vanuit Frankrijk. "Nu kunnen we gasten ontvangen voor wie het anders moeilijk is om naar Frankrijk te reizen." Net als in het programma 'Vive la Vie' zal Astrid Stockman voor de muzikale noot zorgen."