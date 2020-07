Derde grote topploeg meldt zich voor Dylan Teuns

Het vermogen van Dylan Teuns om uit te pakken in de lastigere koersen kan op veel waardering rekenen in het peloton. Nu McLaren dreigt af te haken als cosponsor springen andere ploegen voor hem in de dans. Ook Jumbo-Visma is geïnteresseerd.

Teuns was eigenlijk zo goed als rond met zijn huidige ploeg voor een contractverlenging voor twee jaar. Tot bekend geraakte dat McLaren overwoog om te stoppen als cosponsor. Dat verandert de zaken, temeer omdat andere grote ploegen geïnteresseerd zijn in de renner die einde contract is. GAAN INEOS EN JUMBO-VISMA OOK VOOR TEUNS IN DUEL? Bij Israel Start-Up Nation, dat zich fel wil versterken en nog wat steun voor Froome kan gebruiken, staat Teuns op de radar. Recent geraakte ook de interesse van Team Ineos bekend. Daar komt nog een ander topteam in het rondewerk bij. Volgens RTBF staat Teuns in de belangstelling van Jumbo-Visma. Dat renners bij Bahrein terug zouden vallen op 75% van hun loon, maakt de kans ook groter dat er een overstap zit aan te komen. Ook omdat de in hem geïnteresseerde teams er wel nog goed bij zitten.