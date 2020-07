Eendagskoers in het Antwerpse krijgt definitief groen licht: editie in 2020 wel zonder publiek aan start en aankomst

Voor vele Belgische wielerwedstrijden is het geen evidentie om in 2020 een editie op poten te zetten. Voor de Antwerp Port Epic gaat het wel lukken. Het zag er al naar uit dat de eendagskoers gereden zou kunnen worden en organisator Ben Simons bevestigt nu dat het licht op groen staat.

"Het heeft lang geduurd voor we de knoop hebben doorgehakt. Logisch in deze moeilijke tijd en nog altijd onder voorbehoud. We gaan ervan uit dat er 13 september gereden kan worden", zegt Simons in GvA. Hij is ook organisator van de Schaal Sels, de Memorial Rik Van Steenbergen en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Die wedstrijden gaan niet door dit jaar, de Antwerp Port Epic dus wel.

"In tegenstelling tot onze andere drie Karakterkoersen kan deze koers volgens ons wel doorgaan met respect van de coronaveiligheidsregels. Vele kilometers lopen door het havengebied en daar zie je normaal geen volk langs de weg", verklaart Simons. "De onverharde wegen en kasseistroken zijn uitgesmeerd over grote afstand zodat ook hier gemakkelijk rekening kan worden gehouden met de social distancing."

TEGELIJKERTIJD MET CANADESE WT-KOERSEN

Het belooft wel een aparte editie te worden. "Op hetzelfde moment worden er ook WorldTour-koersen in Canada gereden. Of die ploegen al dan niet naar Canada vertrekken is ook van belang voor onze koers, want als die thuis blijven, groeit ons deelnemersveld. Maar het staat nu al vast dat deze derde editie er helemaal anders zal uitzien. Aan de start en aan de aankomst is geen publiek toegelaten."