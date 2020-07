Van Aert rijdt graag in tricolore op stage: "Wout is nu al aan het uitpakken"

De sfeer zit er goed in bij Wout van Aert en zijn teamgenoten van Jumbo-Visma op de hoogtestage in Tignes. De meesten van hen rijden daar rond in het vertrouwde shirt van Jumbo-Visma, maar Van Aert haalde toch eens zijn Belgische tricolore uit de kast.

Die kampioenentrui heeft natuurlijk te danken aan zijn overwinning op het BK tijdrijden in Middelkerke vorig jaar. Met uitzondering van de Tour van 2019 heeft Van Aert die trui op wedstrijddagen nog niet kunnen dragen. Dan maar op stage met het team. Op Instagram is een kort filmpje te zien waarin Van Aert zijn vestje van Jumbo-Visma uit trekt om met veel bravoure zijn Belgische kampioenentrui te showen. "Wout van Aert is al aan het uitpakken", schrijft Mike Teunissen erbij. "Olala", klinkt het. Nu ook nog sportief uitpakken wanneer het internationale wielerseizoen binnenkort hervat.