Duitser zet nu ook eendagskoers naar zijn hand en boekt derde zege in week tijd

Polen is het land van de eerste UCI-koersen sinds lang en een Duitse wielrenner is daar de grote man. Felix Groß rijdt ook graag op de piste, maar rijgt momenteel de zeges aan mekaar op de weg. Al voor de derde keer in een week tijd is hij als winnaar over de streep gekomen.

Deze week ging er veel aandacht naar de Dookola Mazowsza, een rittenkoers in Polen. In die wedstrijd won Groß al twee etappes. Vervolgens waagde hij zich ook nog aan het eendagswerk door deel te nemen aan de Puchar MON 2020. MASSASPRINT Uiteraard kwamen er verschillende ploegen aan de start, maar Groß nam deel namens de Duitse selectie. Een eendagskoers afronden kan hij blijkbaar dus ook. De wedstrijd mondde na 149 kilometer uit in een massasprint. Aniolkowski van de opleidingsploeg van CCC mengde zich in de debatten, maar werd vooraf gegaaan door de Est Markus Pajur. Slechts één renner beschikte over een nog betere spurt dan deze twee: jawel, Felix Groß. Zijn hattrick in Polen is bij deze compleet.