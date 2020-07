Alberto Contador vindt de transfer van Chris Froome een goede zaak: "Het belooft de komende jaren nog spannender te worden"

Chris Froome zal volgend seizoen niet meer voor Team Ineos rijden. De Brit maakt de overstap naar Israel Start-Up Nation. Volgens ex-renner Alberto Contador is de transfer een goede zaak.

Volgens Alberto Contador heeft Chris Froome een goede keuze gemaakt door te vertrekken bij Team Ineos. "Egan Bernal zal de komende jaren zijn stempel drukken en als Froome was gebleven had hij waarschijnlijk moeten werken voor Bernal", aldus Contador in een interview bij CyclingNews.

Volgens hem gaat de transfer voor meer spanning zorgen de komende jaren. "We mogen Jumbo-Visma niet vergeten, maar ook Froome is volgend jaar zeker nog één van de topfavorieten. De transfer zal de Tour de France zeker spannender maken."