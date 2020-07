Echtgenote Sarah ziet dat Wout van Aert al beetje op wolk leeft door aanstaand ouderschap

Het absoute geluk kennen Wout van Aert en Sarah De Bie, nu ze hun eerste kindje verwachten. De zwangere Sarah ziet ook al het effect dat het heeft op haar man. En die aankondiging op sociale media, daar kon ze wel degelijk mee leven.

Of Wout van Aert op een wolk leeft, wilde HLN van Sarah weten. "Een beetje toch. Onlangs won hij zelfs een koers op rollen. Normaal rijdt hij geen platte prijs in dat virtuele wielrennen. Het doet duidelijk wel iets met een mens."

Tijdens de aankondiging van de zwangerschap toonde Van Aert zich van zijn ludieke kant. 'We hebben geen social distancing toegepast' en 'Mijn vrouw houdt haar coronakilo's tot volgende winter', schreef hij erbij. Heel lief voor de moeder in spe klonk dat wel niet.

"Toch hebben we dat samen beslist", onderstreept Sarah De Bie. "Ik was wel wat bijgekomen in de lockdown. En dat buikje tekende zich snel af. 'We moeten iets met die kilo's doen', vond ik. 'Want eigenlijk is het een echte coronababy'. De 'mom/dad'-petjes heb ik in Spanje laten maken.

En er is nog groot nieuws op komst. "Binnenkort onthullen we ook het geslacht in een 'gender reveal'. Wij weten het al. Ik voelde wat het zou worden en zat er knal op."