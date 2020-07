Geen tijdrittriomf voor Van Aert dit jaar in Dauphiné: parcours van Franse rittenkoers tot in het detail voorgesteld

De Dauphiné was vorig jaar het decor voor Belgische knalprestaties, met twee ritzeges voor Van Aert en eentje voor Teuns. Onder andere in de tijdrit was Van Aert de beste. In 2020 komt er geen tijdrit. De organisatie heeft het exacte parcours bekendgemaakt.

Het gaat dit jaar om een ingekorte Dauphiné, die van start gaat op woensdag 12 augustus in Clermont-Ferrand en eindigt op zondag 16 augustus in Megève. Er zit geen enkele tijdrit in het parcours. Geen triomf tegen de klok dus dit jaar voor Wout van Aert in de Dauphiné. Vorig jaar was dat wel zo. Van Aert won toen de tijdrit in Roanne. Een dag later sprintt hij naar de zege in Voiron.

Wat zit er dan wel in de Dauphiné in 2020? Een resem beklimmingen. De laatste vier ritten volgen exact hetzelfde traject zoals dat oorspronkelijk voorzien was. De openingsetappe van Clermont-Ferrand naar Saint-Christo-en-Jarez is wel aangepast. De eerste rit is meteen ook de langste etappe met een af te leggen afstand van 218,5 kilometer.

De dagen nadien trekt het peloton de Alpen in. Onder andere de beklimming van de Madeleine staat op het programma. In de voorlaatste rit zullen er 4700 hoogtemeters overbrugd moeten worden. Op de slotdag volgt onder andere de beklimming van de Colombière en in de schaduw van de Mont Blanc zal er ook nog geklommen worden op de Cordon. Zowel de rit van zaterdag als die van zondag komt aan in Megève.