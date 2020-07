Lefevere is duidelijk: "Angst regeert het land, iedereen wordt bang gemaakt"

De voorbije maanden was het voor menig ploegleider puzzelen en bang afwachten in de hoop dat er straks opnieuw gekoerst mag worden. Patrick Lefevere maakt de balans op.

"Weet je wat me tegensteekt aan de coronacrisis? Het is één grote slechtnieuwsshow geworden. Goed nieuws is er amper nog. Dat verkoopt ook niet", aldus Lefevere in Het laatste Nieuws.

"De angst regeert het land, mensen worden bang gemaakt. En als ze bang zijn, kopen ze automatisch minder. Reken nog maar eens, wereldwijd, op een verminderde consumptie van 5%. Dat is gigantisch."

Paniek?

"Mijn levensmotto? Paniek is een slechte raadgever", is de sterke man van Deceuninck-QuickStep duidelijk.

Toch hoopt hij op nog enkele maanden koers in 2020 om de meubelen ietwat te redden. "Ik hoop dat er nog een vervolg komt na 2021 met hoofdsponsor Deceuninck."