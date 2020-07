Planckaert doet onthulling over dopingcontrole Dierckxsens na diens triomf in de Tour: "Hij had niets moeten zeggen!"

Eddy Planckaert was onlangs te gast in de Toureditie van Sporza Retro en mocht een favoriet fragment uit de Tourgeschiedenis kiezen. Daarbij kwam hij uit bij de ritwinst van Ludo Dierckxsens in 1999. Dierckxsens speelde die zege bijna kwijt en daar wist Planckaert meer over.

Planckaert heeft niets dan lof voor Dierckxsens. "Een volkse jongen, die leven in de brouwerij brengt. Als ik die brede smile van Ludo zie, dan smelt ik. Zo'n mooie renner. En zo'n mooie prestatie." In '99 beleefde Dierckxsens zijn topjaar met eerst winst op het BK en vervolgens in de tricolore ritwinst in de Tour in Saint-Etienne.

Al speelde hij die ritzege nog bijna kwijt tijdens de dopingcontrole. "Alles was vlot verlopen, tot UCI-commissaris Marc Vandevyvere tussenbeide kwam en zei: "We kunnen nu ook nieuwe producten opsporen." Ludo vertelde dat hij in een ronde voor de Tour cortisone ingespoten had gekregen voor kniepijn, omdat hij kniepijn had. Alleen gaf hij de verkeerde naam van het product", weet Planckaert.

Zo bracht Dierckxsens zichzelf ei zo na nog in de problemen. "Hij had niets moeten zeggen! Als je bekent, ben je verloren. Er zou ook niets gebeurd zijn, hij zou nooit positief geweest zijn. Als je ziet tegen welke renners hij toen reed, die deden misschien nog veel straffere dingen. Voor mij heeft Ludo die rit gewonnen, heel mijn leven lang."